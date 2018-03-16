Четыре человека задержаны в Бильбао в ходе беспорядков после матча "Атлетик" - "Марсель"

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека были задержаны в четверг в Бильбао в ходе беспорядков и инцидентов, возникших в связи с проходившим ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы по футболу между испанским "Атлетиком" и французским "Марселем". Об этом ТАСС сообщили в баскской полиции.

"Было произведено четыре задержания: трое - болельщики "Марселя", которые связаны с нападением на двух членов по обеспечению безопасности на стадионе ("Сан-Мамес"), и один подданный Испании, который участвовал в беспорядках после матча", - отметили в правоохранительных органах. По их информации, помимо охранников на "Сан-Мамес", в результате произошедших инцидентов двое полицейских получили травмы.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Марселя".

В феврале в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы прошли беспорядки с участием болельщиков местного "Атлетика" и фанатов московского "Спартака". По данным полиции, тогда за беспорядки были задержаны девять человек, в том числе трое россиян.