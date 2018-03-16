Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре человека задержаны в Бильбао в ходе беспорядков после матча "Атлетик" - "Марсель"

Спорт
16 марта, 11:42 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 16, марта. /ТАСС

Среди задержанных три болельщика "Марселя" и один подданный Испании

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фанаты "Марселя" во время матча с "Атлетиком"

Фанаты "Марселя" во время матча с "Атлетиком"

© EPA-EFE/LUIS

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека были задержаны в четверг в Бильбао в ходе беспорядков и инцидентов, возникших в связи с проходившим ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы по футболу между испанским "Атлетиком" и французским "Марселем". Об этом ТАСС сообщили в баскской полиции.

"Было произведено четыре задержания: трое - болельщики "Марселя", которые связаны с нападением на двух членов по обеспечению безопасности на стадионе ("Сан-Мамес"), и один подданный Испании, который участвовал в беспорядках после матча", - отметили в правоохранительных органах. По их информации, помимо охранников на "Сан-Мамес", в результате произошедших инцидентов двое полицейских получили травмы.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Марселя".

В феврале в испанском Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы прошли беспорядки с участием болельщиков местного "Атлетика" и фанатов московского "Спартака". По данным полиции, тогда за беспорядки были задержаны девять человек, в том числе трое россиян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Лавров: Россия вышлет британских дипломатов
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама