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Биатлонист Слепов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, Логинов - второй

Спорт
16 марта, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Третьим стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен

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Алексей Слепов

Алексей Слепов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Россиянин Алексей Слепов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Ханты-Мансийске. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 34,7 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял его соотечественник Александр Логинов, с одним промахом проигравший лидеру 6,5 секунды. Третьим стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+53,8; 0).

Российский биатлонист Никита Поршнев занял седьмое место (+1.22,3; 2), Петр Пащенко - девятое (1.30,5; 4), Алексей Волков - 17-е (+1.52,4; 2), Игорь Малиновский - 26-е (+2.21,8; 3).

Слепов впервые в сезоне одержал победу на этапе Кубка IBU. Ранее он трижды попадал на подиум.

В общем зачете Кубка IBU лидерство сохранил Кристиансен, в его активе 681 очко. Его соотечественник Фредрик Йесбакк идет на второй позиции (557). Третье место занимает Пащенко (556).

Гонка преследования у мужчин пройдет 17 марта. По ее итогам будет определен победитель сезона. Этап в Ханты- Мансийске завершится 18 марта мужской эстафетной гонкой.

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