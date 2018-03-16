Матыцин: говорить о неучастии украинских спортсменов в Универсиаде в Красноярске рано

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация студенческого спорта (FISU) не получала от украинской стороны официального решения об отказе от участия в зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил глава FISU Олег Матыцин.

Решение не пускать украинских спортсменов на Универсиаду в России в пятницу озвучил министр молодежи и спорта страны Игорь Жданов.

"FISU и оргкомитет Универсиады не получали на этот счет официальных документов от Спортивного студенческого союза Украины, - отметил Матыцин. - Пока только было высказано мнение министра спорта, что является его личной позицией по этому вопросу. Однако вопросом участия украинских студентов в Универсиаде в большей степени занимается Министерство образования Украины, которое в основном их и финансирует. Поэтому до получения официального письма от Спортивного студенческого союза мы не будем делать заявлений на эту тему".

"Кроме того, приглашения на Универсиаду были высланы странам совсем недавно, выдача аккредитаций завершится еще не скоро, потому есть достаточно времени на принятие решения об участии украинских спортсменов в Универсиаде", - добавил он.

Президент FISU рассчитывает увидеть украинских спортсменов на Всемирных студенческих играх в Красноярске, которые пройдут со 2 по 12 марта следующего года. "Я надеюсь, что разум восторжествует, и решение будет принято в интересах студентов Украины. Мы всегда исходим из того, что спортсмены - это сердце любого мероприятия, и надо думать о том, чтобы сердце работало правильно", - подчеркнул он.

Жданов на этой неделе подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. В тексте документа, который опубликовал Жданов в Facebook, говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. Спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.