Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко высоко оценил выступление белорусских паралимпийцев в Пхёнчхане

Спорт
16 марта, 13:51 UTC+3 МИНСК МИНСК 16, марта. /ТАСС

В активе белорусской команды десять наград

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© REUTERS/Vasily Fedosenko

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценивает выступление белорусских паралимпийцев на Играх в Пхёнчхане. Об этом он заявил в пятницу журналистам, посещая войсковую часть 5448 внутренних войск МВД.

В активе белорусской команды десять наград (три золотые, четыре серебряные и три бронзовые). Команда превзошла достижение зимних Игр в Сочи, где на ее счету были три бронзовые медали.

"Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса, они просто молодцы, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА. - Честно говоря, я жду, когда они вернуться в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их неимоверный труд. Они не просто герои - десять медалей! Это потрясающие люди".

По словам Лукашенко, такой выдержки и мужества, как у паралимпийцев, не хватает всем белорусским атлетам. "Они не плачутся, что им за тридцать или под сорок. Они берут винтовку и стреляют, берут палки в руки и выигрывают. Просто потрясающая команда, которая просто неожиданно для меня так прекрасно выступает", - отметил он.

Он отметил, что, если бы белорусские спортсмены "без ограничений" так выступали на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, то у команды было бы 30-40 медалей. На Играх в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 25 февраля, золото завоевали фристайлистка Анна Гуськова и женская эстафетная четверка в биатлоне, серебро у биатлонистки Дарьи Домрачевой.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паралимпиада-2018
Страны
Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон по делу Скрипаля
2
Кабмин Украины готовится к разрыву программы экономического сотрудничества с РФ
3
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Мадридский "Реал" сыграет с "Ювентусом" в четвертьфинале Лиги чемпионов
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама