Лукашенко высоко оценил выступление белорусских паралимпийцев в Пхёнчхане

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценивает выступление белорусских паралимпийцев на Играх в Пхёнчхане. Об этом он заявил в пятницу журналистам, посещая войсковую часть 5448 внутренних войск МВД.

В активе белорусской команды десять наград (три золотые, четыре серебряные и три бронзовые). Команда превзошла достижение зимних Игр в Сочи, где на ее счету были три бронзовые медали.

"Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса, они просто молодцы, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БЕЛТА. - Честно говоря, я жду, когда они вернуться в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их неимоверный труд. Они не просто герои - десять медалей! Это потрясающие люди".

По словам Лукашенко, такой выдержки и мужества, как у паралимпийцев, не хватает всем белорусским атлетам. "Они не плачутся, что им за тридцать или под сорок. Они берут винтовку и стреляют, берут палки в руки и выигрывают. Просто потрясающая команда, которая просто неожиданно для меня так прекрасно выступает", - отметил он.

Он отметил, что, если бы белорусские спортсмены "без ограничений" так выступали на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, то у команды было бы 30-40 медалей. На Играх в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 25 февраля, золото завоевали фристайлистка Анна Гуськова и женская эстафетная четверка в биатлоне, серебро у биатлонистки Дарьи Домрачевой.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.