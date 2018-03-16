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Французский биатлонист Мартен Фуркад избран в комиссию спортсменов IBU

Спорт
16 марта, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

За француза было отдано 98 голосов

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Француз Мартен Фуркад был избран в комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) на период 2018-2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За француза было отдано 98 голосов. Также в комиссию вошли немец Эрик Лессер (100 голосов), американка Клэр Эган (130) и швейцарка Аита Гаспарин (105). Эган будет председателем комиссии, так как за нее было отдано наибольшее количество голосов.

На избрание в комиссию также претендовали швед Себастьян Самуэльссон, австриец Симон Эдер, словенец Клемен Бауэр, чех Михал Крчмарж, серб Эдин Ходжич, чешка Ева Пускарчикова, белоруска Ирина Кривко и австрийка Катарина Иннерхофер. Но они не сумели получить необходимое количество голосов.

29-летний Фуркад пять раз становился олимпийским чемпионом. Он является самым титулованным французским спортсменом в истории летних и зимних Олимпийских игр. Фуркад является обладателем шести Кубков мира, также он лидирует в общем зачете текущего сезона.

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