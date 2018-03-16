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Черчесов: сборная России не переживает по поводу потерь из-за травм и продолжает работу

Спорт
16 марта, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В четверг нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил травму на восьмой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига"

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Сборная России по футболу продолжает работать в плановом режиме, несмотря на потерю нескольких игроков основного состава из-за травм. Об этом рассказал главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В четверг нападающий санкт-петербургского "Зенита" и национальной сборной Александр Кокорин получил травму на восьмой минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:1). У него был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Сроки восстановления игрока станут известны позднее, он рискует пропустить чемпионат мира. Ранее травмы крестообразных связок колена получили защитники сборной России Георгий Джикия ("Спартак") и Виктор Васин (ЦСКА).

"Ситуация складывается таким образом, что каждый месяц этого года мы получаем неприятные новости о серьезных травмах основных игроков сборной России, - заявил Черчесов. - Вчера был диагностирован разрыв крестообразной связки у Саши Кокорина, мы можем это только констатировать и поддержать футболиста. Предвосхищая переживания относительно потерь, которые несет сборная России перед чемпионатом мира, могу сказать, что команда в плановом режиме продолжает работу".

"Наша задача - делать все возможное для того, чтобы компенсировать эти потери и качественно подготовиться к чемпионату мира. Что касается травмированных ребят, то мы находимся с ними на связи, внимательно наблюдаем за их лечением и восстановлением и ждем их возвращения в строй", - добавил главный тренер сборной.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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