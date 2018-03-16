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Отчетно-выборная конференция ФХР пройдет 12 апреля

Спорт
16 марта, 15:05 дата обновления: 16 марта, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Действующим президентом организации является Владислав Третьяк

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Отчетно - выборная конференция Федерации хоккея России (ФХР), на которой будет избран глава организации на следующий четырехлетний срок, пройдет 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Действующим президентом организации является Владислав Третьяк, который занимает этот пост с 2006 года.

В повестку конференции также включены вопросы об утверждении отчета о деятельности ФХР за период с 2014 по 2018 год, избрании членов правления ФХР и контрольно - ревизионной комиссии организации.

В конференции примут участие представители региональных федераций хоккея, члены правления ФХР.

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Третьяк, Владислав Александрович
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