Отчетно-выборная конференция ФХР пройдет 12 апреля

ТАСС, 16 марта. Отчетно - выборная конференция Федерации хоккея России (ФХР), на которой будет избран глава организации на следующий четырехлетний срок, пройдет 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Действующим президентом организации является Владислав Третьяк, который занимает этот пост с 2006 года.

В повестку конференции также включены вопросы об утверждении отчета о деятельности ФХР за период с 2014 по 2018 год, избрании членов правления ФХР и контрольно - ревизионной комиссии организации.

В конференции примут участие представители региональных федераций хоккея, члены правления ФХР.