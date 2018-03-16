Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Спорт
16 марта, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В качестве тестовых мероприятий до начала чемпионата мира на стадионе пройдут три игры с участием клуба "Олимпиец" в рамках первенства ФНЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Нижний Новгород"

Стадион "Нижний Новгород"

© Пресс-служба АО "Стройтрансгаз"

ТАСС, 16 марта. На первую тестовую игру на стадионе "Нижний Новгород", на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, за четыре дня продано пять тысяч билетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В качестве тестовых мероприятий до начала чемпионата мира на стадионе пройдут три игры с участием клуба "Олимпиец" в рамках первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - 15 апреля команда сыграет с санкт-петербургским "Зенитом-2", 28 апреля - с волгоградским "Ротором", 6 мая - с владивостокским "Лучом-Энергией".

"Мы на финишной прямой и будем в полной мере готовы к проведению чемпионата. Ближайшая задача - проведение трех тестовых матчей перед турниром с участием футбольного клуба "Олимпиец", - сказал глава Нижегородской области Глеб Никитин на заседании Оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и ввода в эксплуатацию стадионов ЧМ-2018.

По данным регионального минспорта, посещаемость арены в дни тестовых матчей будет увеличиваться - 15 апреля игру посетят 15 тысяч человек (30% от вместимости стадиона), 28 апреля - 22 тысячи человек (50%), 6 мая - более 36 тысяч человек (80%).

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня команда Англии померится силами с панамцами, а 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
2
Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы
3
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
4
СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама