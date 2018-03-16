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Футболист "Спартака" Сергей Еременко отказался от выступления за сборную Финляндии

Спорт
16 марта, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Полузащитник имеет гражданства Финляндии и РФ

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ТАСС, 16 марта. Полузащитник московского "Спартака" Сергей Еременко отказался от выступления за сборную Финляндии ради возможности получить вызов в национальную команду России. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

19-летний полузащитник имеет гражданства Финляндии и РФ. В 2018 году он перешел на правах годичной аренды в московский "Спартака" из юрмальского одноименного клуба. На данный момент он не провел ни одного матча в составе красно- белых. Заявка о смене футбольного гражданства игроком подана в Международную федерацию футбола.

В активе Сергея Еременко несколько игр за юношеские сборные Финляндии разных возрастов.

Ранее старший брат Еременко Алексей выступал за подмосковный "Сатурн" и казанский "Рубин". Второй брат Роман известен по выступлениям за "Рубин" и ЦСКА, на данный момент он отбывает двухлетнюю дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы.

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