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Штаб молодежной сборной России пока не заинтересован в приглашении футболиста Еременко

Спорт
16 марта, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Ранее игрок отказался выступать за национальную команду Финляндии, изъявив желаение выступать за российскую сборную

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Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов (слева)

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов (слева)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу на данный момент не рассматривает кандидатуру полузащитника "Спартака" Сергея Еременко, объявившего о смене финского гражданства на российское. Об этом ТАСС рассказал старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии объявила, что 19-летний игрок отказался от выступления за сборную Финляндии ради возможности получения гражданства РФ. Заявка о смене гражданства отправлена в Международную федерацию футбола. Еременко не провел ни одного матча за основной состав "Спартака".

"На сегодняшний день кандидатуру Еременко мы не рассматриваем, хотя знаем об этом игроке. Думаю, что ему нужно получать игровую практику в своем клубе, а потом будем смотреть, - сказал Бушманов. - Как и любому молодому игроку, ему важно играть желательно на взрослом уровне".

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