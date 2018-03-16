Карякин сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в шестом туре шахматного турнира претендентов

ТАСС, 16 марта. Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в матче шестого тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.

Продолжаются другие партии тура: Уэсли Со (США) - Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США) - Александр Грищук (Россия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Владимир Крамник (Россия).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.