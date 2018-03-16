Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: чешская биатлонистка Коукалова летом может завершить карьеру

Спорт
16 марта, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Коукалова не принимала участия в этапах Кубка мира нынешнего сезона из-за болей в икроножных мышцах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 марта. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова летом может объявить о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Aha.

"У Коукаловой была булимия, но сейчас с ней все в порядке. Она почти не тренировалась в межсезонье, кроме того, у нее в последнее время были не самые приятные отношения с партнерами по команде. В спорт она больше не вернется, летом будет объявлено о завершении карьеры", - сказал журналист Павел Новотны.

Коукалова не принимала участия в этапах Кубка мира нынешнего сезона из-за болей в икроножных мышцах, по этой же причине биатлонистка пропустила Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Коукалова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи (масс-старт и смешанная эстафета), также в активе спортсменки две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира. В сезоне-2015/16 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
4
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама