СМИ: чешская биатлонистка Коукалова летом может завершить карьеру

ТАСС, 16 марта. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова летом может объявить о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Aha.

"У Коукаловой была булимия, но сейчас с ней все в порядке. Она почти не тренировалась в межсезонье, кроме того, у нее в последнее время были не самые приятные отношения с партнерами по команде. В спорт она больше не вернется, летом будет объявлено о завершении карьеры", - сказал журналист Павел Новотны.

Коукалова не принимала участия в этапах Кубка мира нынешнего сезона из-за болей в икроножных мышцах, по этой же причине биатлонистка пропустила Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

Коукалова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи (масс-старт и смешанная эстафета), также в активе спортсменки две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира. В сезоне-2015/16 она стала победительницей общего зачета Кубка мира.