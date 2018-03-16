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Крамник проиграл Мамедьярову в матче шестого тура шахматного турнира претендентов

Спорт
16 марта, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В турнирной таблице лидируют Шахрияр Мамедьяров и американец Фабиано Каруана, они набрали по четыре очка

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ТАСС, 16 марта. Российский гроссмейстер Владимир Крамник черными фигурами уступил азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову в матче шестого тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тысяч.

В других партиях игрового дня вничью сыграли Сергей Карякин (Россия) и Дин Лижэнь (Китай), а также Фабиано Каруана (США) и Александр Грищук (Россия), американец Уэсли Со победил Левона Ароняна из Армении.

В турнирной таблице лидируют Каруана и Мамедьяров, они набрали по четыре очка. Далее идут Крамник, Дин Лижэнь и Грищук (все - по 3 очка), Аронян и Со набрали по 2,5 очка, Карякин занимает последнее место (2).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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