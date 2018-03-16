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Сборная России победила на турнире по единоборствам "Битва чемпионов-10" в Москве

Спорт
16 марта, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Международная матчевая встреча со сборной мира завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Команда России одержала победу над сборной мира со счетом 6:1 на турнире по единоборствам "Битва чемпионов-10", передает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу во дворце спорта "Лужники" состоялась ежегодная международная матчевая встреча "Битва чемпионов - 10". В поединках по различным видам единоборств приняли участие сильнейшие спортсмены со всего мира, которые соревновались в боевом самбо, джиу-джитсу, кудо, ушу- саньда, карате кёкусинкай.

В боевом самбо россиянин Вадим Немков победил немца Берна Бахмана, в поединке по джиу-джитсу Илья Борок выиграл у француза Перси Кунса. Победы в составе сборной России одержали Игорь Пермин (кудо), Расул Омаров (ушу-саньда), Артем Пашпорин (тайский бокс), а также Евгений Мамро (карате кёкусинкай).

Главным событием вечера стал поединок по кикбоксингу, в рамках которого состоялся титульный бой за звание чемпиона мира по версии WAKO-PRO, в котором россиянин Игорь Дармешкин проиграл бразильцу Фелипе Мичелетти.

"Битва чемпионов" проводится с 2006 года.

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