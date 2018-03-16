Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голосование о месте проведения ЧМ-2026 на конгрессе ФИФА в Москве будет открытым

Спорт
16 марта, 23:42 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 16, марта. /ТАСС

На проведение мирового первенства 2026 года претендуют Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США

Поделиться
Материал из 1 страницы

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Голосование о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в открытом режиме в июне на конгрессе в Москве. Об этом на пресс-конференции в Боготе заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Смотрите также
Руководители федераций футбола Канады, США и Мексики во время презентации заявки на право принять чемпионат мира 2026 года

Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместе

На проведение мирового первенства претендуют Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США.

"Сегодня мы рассмотрели, что было сделано, что предстоит в соответствии с заявками. В итоге мы решили провести голосование в июне в Москве. Это будет открытое голосование. Его результаты вы сможете увидеть на официальном сайте ФИФА", - сказал Инфантино.

Конгресс в Москве пройдет 13 июня, за день до старта чемпионата мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты
2
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
3
Лейбористы: Джонсон бездоказательно обвинил Путина в причастности к отравлению Скрипаля
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама