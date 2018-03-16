Голосование о месте проведения ЧМ-2026 на конгрессе ФИФА в Москве будет открытым

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Голосование о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в открытом режиме в июне на конгрессе в Москве. Об этом на пресс-конференции в Боготе заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

На проведение мирового первенства претендуют Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США.

"Сегодня мы рассмотрели, что было сделано, что предстоит в соответствии с заявками. В итоге мы решили провести голосование в июне в Москве. Это будет открытое голосование. Его результаты вы сможете увидеть на официальном сайте ФИФА", - сказал Инфантино.

Конгресс в Москве пройдет 13 июня, за день до старта чемпионата мира.