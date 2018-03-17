ФИФА разрешила проводить официальные матчи на территории Ирака

БОГОТА, 17 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила проведение официальных встреч под своей эгидой на территории Ирака. Об этом сообщил глава организации Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

"Мы разрешим проведение международных матчей в городах Басре, Кербеле и Эрбиле", - сказал Инфантино.

Кроме того, сообщается, что ФИФА на данный момент не может удовлетворить просьбу иракских властей о проведении международных матчей в Багдаде, однако Инфантино пообещал "изучить этот вопрос".

Отмечается, что с 21 марта в Басре пройдет товарищеский турнир с участием сборных Ирака, Катара и Сирии. При этом Инфантино отметил, что ФИФА "дает добро на проведение матчей, но организаторы должны сами решить, проводить или не проводить игры там".

ФИФА неоднократно вводила запрет на матчи в Ираке по соображениям безопасности после вторжения США в Ирак в 2003 году и свержения экс-президента Саддама Хусейна. В 2013 году формальной причиной стала гибель одного из тренеров от рук иракских силовиков, а также нападения террористов на кафе и рестораны, транслировавшие игры. В мае 2017 года ограничения на проведение товарищеских матчей были частично сняты для стадионов в Басре, Кербеле и Эрбиле.