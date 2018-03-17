Президент Колумбии надеется на высокие результаты национальной сборной на ЧМ-2018

БОГОТА, 17 марта. /ТАСС/. Колумбийская сборная рассчитывает продемонстрировать высокие результаты на чемпионате мира по футболу в России. Об этом в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману сообщил президент южноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос.

"Спорт и футбол объединяют нашу страну, и мы все в восторге от предстоящего участия Колумбии в чемпионате мира по футболу в России, - сказал он. - Я надеюсь, что мы сможем максимально продвинуться. У нас хорошая команда и высокий дух в связи с ее участием в этом большом чемпионате".

Перед началом беседы Михаил Гусман и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин вручили в подарок президенту Колумбии официальный мяч мирового первенства.

"Когда я был ребенком, помню, что был великий русский вратарь [Лев] Яшин, который получил прозвище Черный Паук, и (во время матча Колумбия - СССР группового турнира VII чемпионата мира 1962 года, 4:4 - прим. ТАСС) колумбийская команда тогда смогла забить свой олимпийский гол. Для Колумбии этот знаменательный матч положил начало особым отношениям с Россией в области футбола", - отметил Мануэль Сантос.

По завершении интервью он раньше игроков сборной своей страны нанес символический удар по подаренному ему мячу.

Полностью интервью с президентом Колумбии будет опубликовано на сайте ТАСС и показано в программе "Формула власти" на канале "Россия 24".