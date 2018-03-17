Китайские керлингисты стали чемпионами Паралимпиады в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 17 марта. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала золотые медали в соревнованиях по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

В финале китайцы обыграли норвежцев. Встреча завершилась в экстра-энде со счетом 6:5 в пользу китайцев. За сборную Китая на Играх выступали Ван Хайтао (скип), Чэнь Цзяньсинь (вице-скип), Лю Вэй, Ван Мэн и Чжан Цян. В матче за бронзовые медали сборная Канады обыграла команду Южной Кореи со счетом 6:3.

Керлинг на колясках представлен в программе Паралимпийских игр с 2006 года. Впервые в истории сборная Канады не сумела одержать победу на турнире. В 2006, 2010 и 2014 годах канадцы неизменно выигрывали золотые медали. Китайские керлингисты впервые в истории попали в тройку призеров Паралимпиады, ранее их лучшим результатом было четвертое место на Играх в Сочи в 2014 году.

Смешанная команда нейтральных паралимпийских атлетов по керлингу на колясках, которую составили Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, не смогла выйти в полуфинал паралимпийского турнира, заняв на групповом этапе пятое место.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 24 медали (восемь золотых, 10 серебряных, шесть бронзовых) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в активе американцев 35 медалей (12-15-8), третьими идут канадцы (55 спортсменов), на счету которых 24 медали (8-1-15).

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.