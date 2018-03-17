"Спартак-2" и "Кубань" сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" со счетом 0:0 в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Спартак-2" не может победить в ФНЛ на протяжении девяти туров. В турнирной таблице "Спартак-2" занимает 13-е место, набрав 33 очка, "Кубань" с 34 очками идет 10-й.

В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с владивостокским "Лучом-Энергией", "Кубань" примет калининградскую "Балтику". Обе встречи пройдут 24 марта.

Результаты других матчей игрового дня:

"Енисей" (Красноярск) - "Факел" (Воронеж) - 1:0;

"Сибирь" (Новосибирск) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:1;

"Оренбург" - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 3:0;

"Тюмень" - "Томь" (Томск) - 1:1;

"Шинник" (Ярославль) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:1;

"Балтика" - "Ротор-Волгоград" - 1:0;

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Курск) - 0:4.