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"Спартак-2" и "Кубань" сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

Спорт
17 марта, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" со счетом 0:0 в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Спартак-2" не может победить в ФНЛ на протяжении девяти туров. В турнирной таблице "Спартак-2" занимает 13-е место, набрав 33 очка, "Кубань" с 34 очками идет 10-й.

В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с владивостокским "Лучом-Энергией", "Кубань" примет калининградскую "Балтику". Обе встречи пройдут 24 марта.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Енисей" (Красноярск) - "Факел" (Воронеж) - 1:0;
  • "Сибирь" (Новосибирск) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:1;
  • "Оренбург" - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 3:0;
  • "Тюмень" - "Томь" (Томск) - 1:1;
  • "Шинник" (Ярославль) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:1;
  • "Балтика" - "Ротор-Волгоград" - 1:0;
  • "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Курск) - 0:4.
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