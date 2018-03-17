"Спартак-2" и "Кубань" сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" сыграл вничью с краснодарской "Кубанью" со счетом 0:0 в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
"Спартак-2" не может победить в ФНЛ на протяжении девяти туров. В турнирной таблице "Спартак-2" занимает 13-е место, набрав 33 очка, "Кубань" с 34 очками идет 10-й.
В следующем туре "Спартак-2" в гостях сыграет с владивостокским "Лучом-Энергией", "Кубань" примет калининградскую "Балтику". Обе встречи пройдут 24 марта.
Результаты других матчей игрового дня: