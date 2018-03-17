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Марокко проведет по всем правилам кампанию за право принять ЧМ-2026 по футболу

Спорт
17 марта, 23:56 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 17, марта. /ТАСС

На проведение мирового первенства претендуют Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США

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РАБАТ, 17 марта. /ТАСС/. Марокко проведет по всем правилам кампанию за право организовать у себя чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом, как передает информационное агентство Магриб Араб Пресс, заявил в субботу в Касабланке председатель национального комитета по продвижению кандидатуры Марокко на проведение ЧМ-2026 Мулай Хафид аль-Алями.

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"Марокко - страна, которая уважает правила игры. И она проведет свою кампанию по всем правилам", - заверил он.

"Жребий еще не брошен", - продолжил аль-Алями, имея в виду сильного конкурента королевства в лице совместной заявки Канады, Мексики и США.

Ранее в январе власти Марокко заявили, что "сильными сторонами национальной заявки являются стабильность, географическое расположение, часовой пояс, страсть к футболу, терпимость и аутентичность марокканской культуры".

Как сообщил на текущей неделе в Боготе президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, голосование о месте проведения чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в открытом режиме в июне на конгрессе в Москве.

ФИФА принимала заявки на проведение ЧМ-2026 до 16 марта. На проведение мирового первенства претендуют Марокко и совместная заявка Канады, Мексики и США.

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