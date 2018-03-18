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"Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" в матче 1/4 финала Кубка Англии

Спорт
18 марта, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:0

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 18 марта. "Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" со счетом 2:0 в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу. Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Голы забили Ромелу Лукаку (37-я минута) и Неманья Матич (83).

"Манчестер Юнайтед" стал вторым полуфиналистом турнира. Ранее в данную стадию пробился лондонский "Тоттенхэм", обыгравший в четвертьфинале "Суонси" (3:0). В других матчах 1/4 финала встретятся "Уиган" и "Саутгемптон", а также "Лестер" и "Челси". Обе встречи пройдут в воскресенье.

Действующим обладателем трофея является "Арсенал", на счету которого рекордный показатель побед в Кубке Англии - 13.

Финал текущего розыгрыша Кубка Англии пройдет 19 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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