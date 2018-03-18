"Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" в матче 1/4 финала Кубка Англии

ТАСС, 18 марта. "Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" со счетом 2:0 в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу. Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Голы забили Ромелу Лукаку (37-я минута) и Неманья Матич (83).

"Манчестер Юнайтед" стал вторым полуфиналистом турнира. Ранее в данную стадию пробился лондонский "Тоттенхэм", обыгравший в четвертьфинале "Суонси" (3:0). В других матчах 1/4 финала встретятся "Уиган" и "Саутгемптон", а также "Лестер" и "Челси". Обе встречи пройдут в воскресенье.

Действующим обладателем трофея является "Арсенал", на счету которого рекордный показатель побед в Кубке Англии - 13.

Финал текущего розыгрыша Кубка Англии пройдет 19 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.