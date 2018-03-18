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Дель Потро вышел в финал турнира ATP в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Федерером

Спорт
18 марта, 1:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В полуфинале Хуан Мартин Дель Потро победил канадца Милоша Раонича в двух сетах

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ТАСС, 18 марта. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над канадцем Милошем Раоничем в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд - $8 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 29-летнего аргентинца, который имеет на турнире шестой номер посева.

В финале он встретится с 36-летним Роджером Федерером из Швейцарии, который в полуфинале обыграл хорвата Борну Чорича в трех сетах.

Финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе будет сыгран в воскресенье.

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