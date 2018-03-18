"Стандард" победил "Генк" и стал обладателем Кубка Бельгии по футболу

ТАСС, 18 марта. Льежский "Стандард" в дополнительное время обыграл "Генк" в финале Кубка Бельгии по футболу и в восьмой раз в истории стал обладателем трофея. Финал Кубка Бельгии прошел на стадионе короля Бодуэна в Брюсселе.

Основное время финального матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время гол забил Рено Эмон, отличившийся на 92-й минуте.

"Стандард" в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка Бельгии по футболу. Предыдущий трофей был завоеван клубом из Льежа в сезоне-2015/16. Победитель Кубка страны автоматически квалифицируется в групповой турнир Лиги Европы в следующем сезоне.





Félicitations @Standard_RSCL ! #GNKSTA #CrokyCup pic.twitter.com/TP2dFgdxBq — Belgian Football (@Belgianfootball) 17 марта 2018 г.