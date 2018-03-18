Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист Фузер: Россия имеет все возможности для организации ЧМ на высоком уровне

Спорт
18 марта, 8:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Участник чемпионата Европы 1996 года считает фаворитами предстоящего турнира команды Испании, Германии, Аргентины и Бразилии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. У России есть все возможности, чтобы хорошо организовать чемпионат мира по футболу и провести его на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной Италии Диего Фузер.

Сборная Италии не смогла выйти в финальную стадию чемпионата мира, заняв второе место в отборочной группе G и уступив в стыковых матчах команде Швеции.

"У меня прекрасные воспоминания о Москве, потому что я здесь выиграл Кубок УЕФА с "Пармой" (в 1999 году). У России есть все возможности, чтобы организовать хороший чемпионат мира и провести его на высоком уровне. Единственный недостаток этого мундиаля будет в том, что там не будет сборной Италии. Это большое разочарование для нас, сильный удар для итальянских болельщиков, потому что обычно все ждут чемпионат мира, вокруг него всегда ажиотаж", - сказал Фузер.

Участник чемпионата Европы 1996 года считает фаворитами предстоящего турнира команды Испании, Германии, Аргентины и Бразилии. "Я уверен, что и сборная России сыграет очень хорошо, потому что она будет играть дома - такие команды всегда участвуют с большим энтузиазмом. У вашей сборной, конечно, нет такого опыта, как у вышеперечисленных, но я уверен, что она как минимум сыграет очень хорошо", - отметил он.

Большую часть карьеры Фузер провел в римском "Лацио". Также он выступал за "Рому", "Милан", "Фиорентину" и другие итальянские клубы. В составе сборной Италии провел 25 матчей и забил 3 мяча.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
3
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
6
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Выборы президента России. Узнайте, как голосует Дальний Восток