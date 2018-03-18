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Главный тренер "Зенита" Манчини хочет возглавить английский футбольный клуб

Спорт
18 марта, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

53-летний итальянский специалист возглавил петербургскую команду в июне 2017 года

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ТАСС, 18 марта. Главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини сообщил, что хотел бы вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Corriere dello Sport.

"Я бы хотел поработать в других лигах, но понятно, что АПЛ - это, пожалуй, самый прекрасный чемпионат, - отметил Манчини. - Я бы вернулся в Англию, но только в команду, которая уже давно ничего не выигрывала, ведь работа в командах, которые постоянно побеждают, уже так не стимулирует".

53-летний итальянский специалист возглавил петербургскую команду в июне 2017 года. "Зенит" находится на пятом месте в турнирной таблице текущего чемпионата России, в марте клуб покинул розыгрыш Лиги Европы, уступив немецкому "Лейпцигу" на стадии 1/8 финала.

Ранее Манчини возглавлял английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай", итальянские "Интер", "Лацио" и "Фиорентину".

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