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Огонь Паралимпиады 2018 года погашен на церемонии закрытия Игр

Спорт
18 марта, 15:21 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 18, марта. /ТАСС

В соревнованиях приняли участие 567 спортсменов из 49 стран

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Огонь Паралимпийских игр в Пхёнчхане

Огонь Паралимпийских игр в Пхёнчхане

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 18 марта. /ТАСС/. Огонь XII зимней Паралимпиады погашен в ходе церемонии закрытия Игр на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхёнчхане.

В соревнованиях приняли участие 567 спортсменов из 49 стран, впервые на Паралимпийских играх выступили атлеты из Грузии, КНДР и Таджикистана.

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) выступали на Играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов (Neutral Paralympic Athletes) и под паралимпийским флагом, всего в Паралимпиаде в Пхёнчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Российские паралимпийцы заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете с 24 медалями (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). Первенствовала в медальном зачете сборная США (36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых, 68 атлетов), третьими стали канадцы (28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых, 55 спортсменов).

Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта. Следующая зимняя Паралимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

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