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Голландские конькобежцы заняли весь пьедестал на дистанции 500 м на этапе Кубке мира

Спорт
18 марта, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Победу одержал Ян Смекенс, вторым стал Дай Дай Нтаб, третьим - Хейн Оттерспер

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ТАСС, 18 марта. Голландцы завоевали первые три места на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Минске.

Победу одержал Ян Смекенс, показавший результат 34,83 секунды, вторым стал Дай Дай Нтаб (34,94), третьим - Хейн Оттерспер (34,97).

Российский конькобежец Артем Кузнецов занял место 11-е место (34,72), Руслан Мурашов стал 12-м (35,73).

В общем зачете Кубка мира на дистанции 500 метров победу одержал норвежец Ховар Лорентсен, набравший по итогам 12 забегов 716 очков, вторым стал Оттерспер (568), третье место занял голландец Рональд Мульдер (556).

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