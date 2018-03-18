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Ерохин: футболисты сборной России стараются не думать о травме Кокорина

Спорт
18 марта, 16:52 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 18, марта. /ТАСС

В воскресенье сборная России начала подготовку к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции

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Александр Ерохин

Александр Ерохин

© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России стараются не думать о травмах, которые получили Александр Кокорин, Виктор Васин и Георгий Джикия. Об этом журналистам сообщил полузащитник национальной команды Александр Ерохин.

В воскресенье сборная России начала подготовку к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции. Кокорин, Васин и Джикия ранее получили разрыв крестообразных связок колен и будут восстанавливаться несколько месяцев.

"Травму Кокорина не обсуждали, все о ней знают, передавали поскорее выздороветь и только положительные эмоции. Каждый понимает, что это может произойти с каждым в любой момент, но если будешь об этом думать, то это может только усугубить", - сказал Ерохин.

"Сегодня была больше восстановительная тренировка, не очень много работали с мячом, так что все по плану. Сейчас нормальные условия для тренировок. Все собрались, были рады видеть друг друга, с каждым днем будем все больше наигрывать связи".

Сборная России 23 марта сыграет на стадионе "Лужники" против команды Бразилии, а 27 марта на арене "Санкт- Петербург" - с французами.

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