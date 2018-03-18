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Селихов: отсутствие футболиста Неймара не понижает уровень сборной Бразилии

Спорт
18 марта, 17:06 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 18, марта. /ТАСС

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии состоится в Москве 23 марта

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Александр Селихов

Александр Селихов

© Станислав Красильников/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Отсутствие нападающего Неймара не понижает уровень бразильской футбольной сборной. Такое мнение журналистам высказал вратарь сборной России Александр Селихов.

В воскресенье сборная России начала подготовку к товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции.

"Отсутствие Неймара не понижает уровень сборной Бразилии, там есть и другие хорошие игроки - Филиппе Коутиньо, например. Но мне кажется, Франция сейчас посильнее. Хотя эти две топ-сборные, поэтому ни с кем не будет легко", - сказал Селихов.

"Настроение хорошее, рабочее, все, кто вчера играли [чемпионате России], сегодня проводили восстановительную тренировку. Здесь поле плохое, но нам не привыкать, посмотрим, какое будет на "Арене-Химки". Тренировался без шапки? Нечего отмораживать, а на самом деле просто не холодно", - отметил вратарь.

Селихов ранее один раз вызывался в сборную России - для подготовки к товарищескому матчу с футбольным клубом "Динамо". "Ситуация с вратарями психологически никак не давит - все будет так, как будет. Диалога с тренером [Станиславом] Черчесовым не было, а [главный тренер "Спартака" Массимо] Каррера пожелал всем вернуться без травм", - рассказал Селихов.

Сборная России 23 марта сыграет на стадионе "Лужники" против команды Бразилии, а 27 марта на арене "Санкт- Петербург" - с французами.

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