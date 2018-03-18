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Вяльбе: победы лыжника Большунова на этапе КМ в Швеции помогут ему в следующем сезоне

Спорт
18 марта, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В воскресенье Большунов стал первым в гонке преследования свободным стилем на 15 км

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Президент ФЛГР Елена Вяльбе

Президент ФЛГР Елена Вяльбе

© ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Две победы подряд Александра Большунова на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне станут для спортсмена большим подспорьем перед началом следующего сезона. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В воскресенье Большунов стал первым в гонке преследования свободным стилем на 15 км. Для 21-летнего спортсмена эта победа стала второй подряд на этапах Кубка мира. 17 марта он выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем.

"Большунов сделал золотой дубль, думаю, что это хорошее подспорье для начала следующего года. Он уже стал одним из лидеров мировых лыж, конкретно сейчас никого выделять не стала бы, но Большунов в списке лидеров. В следующем году у нас в команде будет Устюгов, будет высокая конкуренция, что даст возможность еще лучше конкурировать на мировом уровне", - отметила Вяльбе.

Глава федерации считает, что Большунов к концу сезона не находится в своих оптимальных кондициях.

"Оптимальная форма у Большунова, как и у всех, была на Олимпийских играх. Сейчас уже идет вторая волна, это совсем другое. Он очень желал выиграть хотя бы одну гонку в этом сезоне, потому что он почти везде, где соревновался, был на подиуме, но до золота не добирался", - сказала Вяльбе.

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане Большунов выиграл три серебряные и одну бронзовую медали, став первым российским лыжником, который завоевал четыре награды на одной Олимпиаде.

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