Российские дзюдоисты завоевали девять медалей на турнире "Большой шлем" в Екатеринбурге

ТАСС, 18 марта. Россияне завоевали две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды на турнире серии "Большой шлем" по дзюдо, который завершился в Екатеринбурге.

В общекомандном зачете сборная России заняла второе место, первыми стали японцы (шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые награды), третьем место заняла команда Бразилии (1-2-5).

В заключительный день соревнований россиянин Нияз Ильясов стал первым в весовой категории до 100 кг, в решающей схватке он победил Тома Никифорова из Бельгии. Третье место заняли белорус Даниэль Мукете и австриец Лаурин Бёлер.

Российская дзюдоистка Таисия Киреева завоевала серебро в весовой категории до 70 кг, в финале она проиграла бразильянке Марии Портеле. Бронзовые медали у Барбары Матич из Хорватии и бразильянки Барбары Тимо.

В весовой категории свыше 100 кг россиянин Тамерлан Башаев стал третьим, победу одержал японец Хёга Ота, серебро у голландца Хенка Грола, еще одну бронзовую медаль завоевал бразилец Рафаэл Силва.

Ранее обладательницей золота стала Наталья Кузютина (до 52 кг), серебро завоевали Ислам Яшуев (до 60 кг) и Якуб Шамилов (до 66 кг), бронза у Абдула Абдужалилова (до 66 кг), Беслана Мудранова (до 60 кг) и Уали Куржева (до 73 кг).