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Конькобежец Юсков доволен итогами сезона, несмотря на неприглашение на ОИ

Спорт
18 марта, 18:05 UTC+3 МИНСК МИНСК 18, марта. /ТАСС

В воскресенье Юсков стал победителем зачета Кубка мира на дистанции 1500 м, по ходу сезона обновив мировой рекорд

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Денис Юсков

Денис Юсков

© EPA/SERGEI ILNITSKY

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Российский конькобежец Денис Юсков полностью доволен итогами завершающегося сезона, несмотря на неприглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье Юсков стал победителем зачета Кубка мира на дистанции 1500 м, по ходу сезона обновив мировой рекорд - 1 минута 41,02 секунды. Международный олимпийский комитет не выдал Юскову приглашение на Игры-2018, спортсмен был вынужден пропустить Олимпиаду, как и многие другие лидеры национальной команды.

"В целом я достаточно хорошо провел сезон, я доволен. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне готовиться к сезону. Абсолютно всем доволен, кроме, конечно, пропуска Олимпиады, но это в прошлом. Надо двигаться дальше", - отметил конькобежец.

Юсков примет участие во Всероссийских соревнованиях для недопущенных до Олимпиады конькобежцев. Турнир пройдет в подмосковной Коломне с 23 по 25 марта. "Сил и эмоций на турнир хватит. За мной не замечено, что я ленюсь на стартах, поэтому буду выкладываться на полную, а там посмотрим, какому месту будет это соответствовать", - заключил спортсмен.

На этапе Кубка мира в Минске в воскресенье Юсков стал вторым на дистанции 1500 м с результатом 1 минута 45,64 секунды, а днем ранее стал восьмым на 1000 м (1.10,32). "Сегодня бежалось получше, чем вчера, это связано с тем, что стиль бега и шаг, которые мне присущи, здесь совершенно неприемлемы, потому что то количество метров, которое я проезжаю за один шаг, вчера было значительно меньше, и тем самым я пытался компенсировать более сильным отталкиванием. В итоге на 1000 метрах я и скорость не смог набрать, и силы попусту израсходовал", - рассказал Юсков.

"Сегодня с утра мы решили поменять этот шаг, и задача была просто бежать, а не скользить, что у меня лучше получается. Встал чуть повыше в углах, больше ориентировался на соперника в паре (норвежца Свена Педерсена - прим. ТАСС) тактически, но его сумасшедшая форма позволила ему меня опередить и отобрать большой Кубок", - добавил он.

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