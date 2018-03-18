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Грищук сыграл вничью с Мамедьяровым в матче седьмого тура турнира претендентов по шахматам

Спорт
18 марта, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта

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ТАСС, 18 марта. Российский гроссмейстер Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в матче седьмого тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тысяч.

Продолжаются другие партии тура: Уэсли Со (США) - Сергей Карякин (Россия), Левон Аронян (Армения) - Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) - Владимир Крамник (Россия).

В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна - Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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