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Хоккеисты Овечкин и Орлов проголосовали на выборах президента РФ в США

Спорт
18 марта, 20:23 дата обновления: 18 марта, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Ранее агент Овечкина Глеб Чистяков сообщил ТАСС, что спорстмен проголосует на выборах президента РФ в Филадельфии

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 18 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин и защитник команды Дмитрий Орлов проголосовали на выборах президента РФ. Об этом сообщается на официальной странице посольства России в США в Instagram.

"В ходе выездного голосования свой выбор сделали играющие за вашингтонский хоккейный клуб российские граждане Александр Овечкин и Дмитрий Орлов", - говорится в сообщении. Здесь же размещена фотография улыбающегося Овечкина, опустившего избирательный бюллетень в прозрачную урну для голосования. В одной руке он держит свой российский паспорт, а в другой - сувенирную кружку, полученную в подарок от дипломатов-сограждан.

На кружке проставлена дата нынешних выборов, изображен национальный флаг России и написан интернет - адрес посольства. Такие сувенирные кружки в воскресенье преподносили в посольстве всем гражданам России, проголосовавшим на выборах.

Ранее агент Овечкина Глеб Чистяков сообщил ТАСС, что спорстмен проголосует на выборах президента РФ в Филадельфии.

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Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, он является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам. Кроме того, он является лидером по количеству шайб в истории НХЛ среди российских хоккеистов. В составе команды он дважды выигрывал регулярный чемпионат в составе столичной команды, но в плей-офф не проходил дальше второго раунда. Форвард в составе российской национальной команды три раза становился победителем чемпионатов мира, два раза завоевывал серебро, три раза - бронзу.

Орлов является игроком "Вашингтона" с 2011 года. Защитник выигрывал чемпионат мира в составе сборной России, дважды завоевывал бронзовые медали мировых первенств.

Голосование на территории США

Для проведения голосования на территории США 18 марта организованы избирательные участки в помещениях четырех российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).

Досрочное голосование на выборах президента прошло 5 марта в Денвере (штат Колорадо), 7 марта в Канзас-Сити (штат Миссури), 10 марта в Орландо (штат Флорида) и Сакраменто (штат Калифорния). Кроме того, 11 марта волеизъявление было организовано в Атланте (штат Джорджия), Бостоне (штат Массачусетс), Далласе (штат Техас), Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Майами (штат Флорида), Миннеаполисе (штат Миннесота), Олбани (штат Нью-Йорк), Сан-Франциско (штат Калифорния), Сан-Хосе (штат Калифорния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Чикаго (штат Иллинойс).

Россияне в воскресенье выбирают президента страны из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко").

В ходе выездного голосования свой выбор сделали играющие за вашингтонский хоккейный клуб российские граждане А.Овечкин и Д.Орлов! Потомучто #ВаженКаждыйГолос @cikrussia @mid.rus @aleksandrovechkinofficial & @orlov_09 voted #everyVoteMatters #ВыборыПрезидентаРоссии #выборыпрезидента

Публикация от Russian Embassy in USA (@rusembusa)

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