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"Челси" стал последним полуфиналистом Кубка Англии по футболу

Спорт
18 марта, 22:11 дата обновления: 18 марта, 22:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В четвертьфинале лондонцы обыграли "Лестер" со счетом 2:1

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ТАСС, 18 марта. "Челси" в дополнительное время одержал победу над "Лестером" со счетом 2:1 в гостевом матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Альваро Мората (42-я минута) и Педро Родригес (105). У проигравших отличился Джейми Варди (76). Также в воскресенье в полуфинал соревнований вышел "Саутгемптон", который оказался сильнее "Уигана" - 2:0.

В результате жеребьевки стало известно, что "Челси" и "Саутгемптон" сыграют в 1/2 финала. Ранее путевку в следующую стадию Кубка Англии добыли "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", которые составили вторую полуфинальную пару турнира.

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