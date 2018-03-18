"Челси" стал последним полуфиналистом Кубка Англии по футболу

ТАСС, 18 марта. "Челси" в дополнительное время одержал победу над "Лестером" со счетом 2:1 в гостевом матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Альваро Мората (42-я минута) и Педро Родригес (105). У проигравших отличился Джейми Варди (76). Также в воскресенье в полуфинал соревнований вышел "Саутгемптон", который оказался сильнее "Уигана" - 2:0.

В результате жеребьевки стало известно, что "Челси" и "Саутгемптон" сыграют в 1/2 финала. Ранее путевку в следующую стадию Кубка Англии добыли "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", которые составили вторую полуфинальную пару турнира.