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"Бавария" проиграла "Лейпцигу" в чемпионате Германии по футболу

Спорт
18 марта, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лейпцига"

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ТАСС, 18 марта. "Бавария" потерпела поражение от "Лейпцига" со счетом 1:2 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Наби Кейта (37-я минута) и Тимо Вернер (56). У проигравших отличился Сандро Вагнер (12). "Бавария" не проигрывала в первенстве страны на протяжении 13 матчей. Команда из Мюнхена потерпела третье поражение в нынешнем сезоне бундеслиги.

В турнирной таблице "Бавария" сохраняет лидерство, набрав 66 очков и опережая идущего вторым "Шальке" на 17 очков. "Лейпциг" с 43 очками идет шестым, на два балла отставая от "Айнтрахта", который занимает четвертое место, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

В следующем туре "Бавария" примет дортмундскую "Боруссию", "Лейпциг" в гостях сыграет с "Ганновером". Обе встречи пройдут 31 марта.

В других матчах игрового дня дортмундская "Боруссия" обыграла "Ганновер" - 1:0, "Кёльн" оказался сильнее "Байера" - 2:0.

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