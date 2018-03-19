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Две шайбы Кучерова принесли победу "Тампе" в матче НХЛ с "Эдмонтоном"

Спорт
19 марта, 2:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Клуб "Тампа-Бэй" победил со счетом 3:1, Никита Кучеров забросил две шайбы в одной встрече впервые с 12 декабря прошлого года

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© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 19 марта. Клуб "Тампа-Бэй" победил "Эдмонтон" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил две шайбы и был признан второй звездой встречи.

Кучеров отличился на 23-й и 52-й минутах встречи, еще один гол в составе "Тампы" на счету Виктора Хедмана. У "Эдмонтона" отличился Ти Ратти (1). После игры Кучеров был признан второй звездой матча, голкипер "Тампы" Луи Доминг, отразивший 29 из 30 бросков по воротам, стал первой звездой, Хедман - третьей.

1-й гол Кучерова в матче

Для Кучерова этот дубль стал первым с 12 декабря прошлого года, когда он дважды отличился в матче с "Сан- Хосе" (5:2 дома). Теперь на счету 24-летнего российского форварда 93 очка (36 шайб + 57 передач) в 70 матчах, он продолжает возглавлять список бомбардиров нынешнего сезона.

Клуб "Тампа-Бэй" лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 102 очка в 72 матчах. "Эдмонтон" идет 13-м на Западе, имея в активе 67 очков после 72 игр. В следующем матче в ночь на среду "Тампа-Бэй" дома встретится с "Торонто", "Эдмонтон" на выезде сыграет против "Карорлины".

2-й гол Кучерова

В параллельном матче "Вашингтон" в гостях проиграл "Филадельфии" со счетом 3:6. В составе "Вашингтона" гол забил Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 43-й в текущем чемпионате, он продолжает лидировать в споре лучших снайперов лиги регулярного чемпионата. Кроме того, гол на свой счет записал российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов, теперь в активе 21-летнего россиянина 34 очка (13+21) по системе "гол+пас" в 72 играх текущего чемпионата.

 

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