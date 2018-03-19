Восемнадцать гандболистов вызваны на сбор национальной команды России

ТАСС, 19 марта. Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу под руководством Эдуарда Кокшарова назвал игроков, приглашенных на тренировочный сбор в Македонию. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Сбор пройдет с 1 по 9 апреля в Скопье.

В сборную вызваны вратари Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Денис Заболотин (СКИФ); левые крайние: Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Роман Остащенко ("Чеховские медведи"); левые полусредние: Сергей Горбок ("Пик" Сегед, Венгрия), Виталий Комогоров ("Динамо" Бухарест, Румыния), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Дмитрий Санталов ("Чеховские медведи"); разыгрывающие: Дмитрий Житников ("Пик" Сегед, Венгрия), Павел Атьман ("Ганновер-Бургдорф", Германия); линейные: Глеб Калараш ("Магдебург", Германия), Сергей Горпишин ("Римпар"/"Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ); правые полусредние: Сергей Шельменко ("Мотор", Украина), Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"); правые крайние: Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалев ("Спартак").

Сбор пройдет в рамках подготовки к стыковым матчам отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против команды Чехии. Первая встреча состоится 8 июня в городе Пльзень, ответная - 12 июня в Перми.