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УЕФА открыл дело против "Лиона" из-за поведения болельщиков команды на матче с ЦСКА

Спорт
19 марта, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной инстанцией УЕФА 31 мая

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Болельщики "Лиона"

Болельщики "Лиона"

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 19 марта. Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении французского "Лиона" в связи с поведением болельщиков команды на матче Лиги Европы против московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

15 марта "Лион" на своем поле сыграл с ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Российский клуб выиграл со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира. В Москве победу одержали гости - 1:0.

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УЕФА открыл дело против "Лиона" по четырем нарушениям дисциплинарного регламента: расистское поведение, блокирование лестниц, использование пиротехники и бросание посторонних предметов на поле и неподобающее поведение толпы болельщиков.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной инстанцией УЕФА 31 мая.

Ранее агентство AFP сообщило, что перед началом матча с ЦСКА, около 100 футбольных болельщиков, предположительно французских, напали на полицейский экипаж в Лионе. Они забросали сотрудников правоохранительных органов тяжелыми предметами и серьезно повредили полицейскую машину. В городе произошло несколько коротких столкновений фанатов с патрульными и бойцами Республиканской роты безопасности - разновидности полицейского спецназа. Восемь полицейских пострадали, три нарушителя порядка были задержаны.

"Лион" был условно отстранен от участия в турнирах УЕФА сроком на один сезон с испытательным сроком в два года после событий, произошедших во французском городе в апреле 2017 года. Тогда во время матча 1/4 финала Лиги Европы "Лион" - "Бешикташ" в городе и на стадионе "Парк Олимпик" произошли беспорядки с участием болельщиков двух команд. В случае повторного нарушения в течение двух лет санкция в виде отстранения клуба на один сезон должна быть применена.

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