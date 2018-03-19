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Футболист Кокорин сделает все возможное, чтобы скорее восстановиться после операции

Спорт
19 марта, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига" получил разрыв крестообразной связки колена

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кокорин сделает все возможное, чтобы как можно скорее восстановиться после операции и вернуться в строй. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига" (1:1) получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление форварда займет около 4-5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года.

#ВыздоравливайК9

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

"Большое спасибо всем болельщикам, партнерам по командам за поддержку в последние три дня. Для меня это было очень важно, так как я перенес серьезную операцию на колене. По словам доктора, все прошло хорошо, теперь все зависит от меня. Буду делать все, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй", - сказал Кокорин.

Вместо 27-летнего Кокорина в заявку сборной России на товарищеские матчи против команд Бразилии и Франции вызван защитник казанского "Рубина" Руслан Камболов.

Встреча Россия - Бразилия пройдет 23 марта на стадионе "Лужники", матч Россия - Франция состоится 27 марта на арене "Санкт-Петербург".

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