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Защитник "Сент-Луиса" Пьетранджело признан первой звездой недели в НХЛ

Спорт
19 марта, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Канадский хоккеист в четырех матчах забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач

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ТАСС, 19 марта. Канадский защитник "Сент- Луиса" Алекс Пьетранджело стал первой звездой прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Пьетранджело в четырех матчах забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач.

Второй звездой признан канадский форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, набравший восемь очков (6 шайб + 2 передачи) в четырех встречах.

Третьим в списке лучших игроков недели стал канадский голкипер "Торонто" Кёртис Макелинни, который отразил 84 из 88 бросков в трех матчах.

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