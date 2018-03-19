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Более 100 болельщиков встретили российских паралимпийцев по прилете из Пхёнчхана

Спорт
19 марта, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Паралимпийцы из России заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 24 медали

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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Владимир Гердо/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 100 болельщиков посетили торжественную церемонию встречи российских спортсменов, которые вернулись в Москву после участия в зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские паралимпийцы прибыли в Москву вечером в понедельник. Участниками церемонии в аэропорту Шереметьево стали представители Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета России, Госдумы, а также родственники спортсменов и болельщики. Встречающие размахивали национальными флагами, а также несколько раз исполнили гимн России. В руках они держали цветы, специально приготовленные для участников Паралимпиады.

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"В эти сложные времена, когда с Россией пытаются говорить на языке санкций, вы своими результатами показали, что лучший допинг для России - это сила духа", - отметил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил выступали на Играх-2018 под флагом Международного паралимпийского комитета. В Пхёнчхане соревновались 30 российских паралимпийцев и шесть спортсменов-ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Общая численность российской делегации составила 75 человек.

"От имени Госдумы хочу поздравить вас с замечательным успехом. Вы доказали, что можно действовать, несмотря ни на что. Вы доказали, что все победы нашей сборной в Турине, Ванкувере и Сочи - это не случайно. Представьте себе, что в одной футбольной команде 11 человек, а в другой пять или шесть и та, у которой пять или шесть, бьется на равных - вот так вы выступали", - подчеркнул вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин.

Паралимпийцы из России заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Победила сборная США, которую представляли 68 спортсменов, в активе американцев 36 медалей (13-15-8), третьими стали канадские спортсмены (55 человек), на счету которых 28 медалей (8-4-16). "Преклоняюсь перед вами, спорт для нас это барьер, но за минуты на пьедестале стоит бороться. Наши ребята молодцы - им проще пробежать, проехать, побороться, а не выступать и не говорить", - красноречиво сказала 13-кратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике, вице-президент ПКР Римма Баталова.

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