Балахнин: футболисты Дзюба и Шатов способны помочь сборной России

ТАСС, 19 марта. Нападающий Артем Дзюба, выступающий за тульский "Арсенал", и полузащитник "Краснодара" Олег Шатов способны помочь сборной России по футболу. Такое мнение высказал бывший тренер сборной России Сергей Балахнин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Дзюба и Шатов не были включены в состав российской команды на товарищеские матчи со сборными Бразилии и Франции.

"Играть на победу надо всегда, это вещь однозначная, - сказал Балахнин. - Что касается наигрывания связей, то это обязательно будет проводиться тренерским штабом, от этого никуда не деться. Естественно, наставники будут пробовать какие-то новые сочетания, потому что у футболистов сборной, к сожалению, много травм".

"Есть другие игроки, которых можно привлечь дополнительно. Говорю ли я про Артема Дзюбу или Олега Шатова? Это зависит от того, как они будут себя проявлять в клубах. Но я уверен, что они помогут сборной", - отметил специалист.

Встреча с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами - 27 марта на арене "Санкт- Петербург".