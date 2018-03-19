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Эксперт: тренер Черчесов в товарищеских матчах должен определиться с основным составом

Спорт
19 марта, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Встреча с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами - 27 марта на арене "Санкт-Петербург"

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ТАСС, 19 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в товарищеских матчах против команд Бразилии и Франции должен определиться с основным составом на чемпионат мира 2018 года. Такое мнение высказал бывший игрок московского "Спартака", бывший тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Бразилия и Франция - это те команды, которые ставят задачу как можно лучше выступить на чемпионате мира. Контрольные матчи с ними должны стать для Станислава Черчесова ключевыми перед чемпионатом мира в плане определения состава, а также послужат репетицией перед матчами со сборными Уругвая и Египта. Времени для серьезных проверок и изменений больше не будет", - сказал Гладилин.

Встреча с бразильцами пройдет 23 марта на московском стадионе "Лужники", с французами - 27 марта на арене "Санкт-Петербург". Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

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