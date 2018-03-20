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Колобков положительно оценил работу Знарка во главе российских хоккеистов на ОИ

Спорт
20 марта, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Министр спорта РФ заметил, что ценность победы россиян не становится меньше по причине того, что на Олимпиаде не выступали игроки Национальной хоккейной лиги

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренерский штаб российских хоккеистов во главе с Олегом Знарком выполнил основную задачу, завоевав золото Олимпиады в Пхёнчхане, поэтому его работу можно оценить положительно. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Россияне в финале Игр в Пхёнчхане обыграли команду Германии, забросив решающую шайбу в овертайме (4:3). Для российских хоккеистов эта олимпийская победа стала первой за 26 лет.

"Если смотреть на результат, на взаимоотношения внутри команды, тренерского коллектива, то однозначно положительные итоги. Ему [Знарку] удалось создать команду, и она решила поставленную задачу, они без права на ошибку выступали, они ехали завоевывать золото. А это очень сложно, сейчас все в хоккей научились играть. Германия, несмотря на то, что это не такая хоккейная страна, как Канада, играла очень хорошо, но наша сборная продемонстрировала силу русского духа", - сказал Колобков.

Также он заметил, что ценность победы россиян не становится меньше по причине того, что на Олимпиаде не выступали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Да никакого значения это не имеет. Победителей не судят. Победа есть победа, и особенно добытая в такой сложной борьбе", - отметил он.

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