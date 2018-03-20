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Представлена форма сборной Португалии по футболу на ЧМ-2018

Спорт
20 марта, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Домашний комплект формы сделан в привычных для сборной красных цветах, гостевой - в белых

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© Пресс-служба сборной Португалии по футболу

ТАСС, 20 марта. Сборная Португалии по футболу представила форму, в которой сыграет на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Форма была сделана компанией Nike, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и экипировки. Домашний комплект формы сделан в привычных для сборной красных цветах, гостевой - в белых. Также отмечается, что в честь победы команды на чемпионате Европы по Франции в 2016 году, некоторые детали на форме сделаны в золотом цвете.

"Дизайн формы вдохновлен достижением сборной, которого она добилась два года назад, - заявил главный дизайнер Nike Пит Хоппинс. - Идея современной королевской власти - это то, что выделяется в нашей экипировке. От Луиша Фигу и до Криштиану Роналду у португальцев всегда было достаточное количество знаковых и культовых игроков, которые объединяли вокруг себя команду и вели ее вперед".

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7 фото
Фото предоставлено Adidas
© Лионель Месси в форме сборной Аргентины

Представлены формы сборных Германии, Аргентины и Испании на ЧМ-2018

"Роналду - португальский герой. Мы хотим рассказать его историю. Историю короля современного футбола, который стоит во главе своей команды", - объяснил дизайн формы Хоппинс.

Ранее компания Adidas представила формы на ЧМ-2018 сборных России, Аргентины, Германии, Испании, Колумбии, Бельгии, Японии и Мексики. Nike уже презентовала экипировку команд Англии и Нигерии. Также уже известно, в какой форме на турнире выступит сборная Перу.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Португальская команда на групповом этапе сыграет со сборными Испании (15 июня), Марокко (20 июня) и Ирана (25 июня).

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