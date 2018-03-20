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Госдума обсудит законодательную основу для Евро-2020 во время весенней сессии

Спорт
20 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, законы к чемпионату мира - 2018 и к чемпионату Европы - 2020 разные

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© EPA/ALESSANDRO DI MEO

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Государственная дума РФ обсудит закон о проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года во время весенней сессии. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Законы к чемпионату мира - 2018 и к чемпионату Европы - 2020 разные, там даются различные гарантии, потому что Евро проводит не одна страна. Это касается перемещения туристов, вопросов безопасности и медицины - во многом требования Союза европейских футбольных ассоциаций мягче и легче, чем Международной федерации футбола. Закон согласовывается с нашими коллегами, надеемся, чтобы он пройдет первое чтение в весенней сессии", - сказал Колобков.

Закон о подготовке и проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года был принят в 2013 году. Мировое первенство пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат Европы пройдет на 13 стадионах в 12 странах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группового этапа турнира и матч 1/4 финала.

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