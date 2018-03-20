Президиум ФССР 5 апреля утвердит список кандидатов в сборную России по санному спорту

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Федерации санного спорта России (ФССР) на своем заседании, которое состоится 5 апреля, подведет итоги выступления отечественных саночников в олимпийском сезоне и утвердит список кандидатов в сборную России на сезон-2018/19. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

"На 5 апреля у нас запланирован президиум федерации, - рассказал Тюрин. - На нем будут заслушаны отчеты, в том числе главного тренера сборной России Альберта Демченко и наставника молодежной команды Веры Бардиной. Будут подведены итоги этого сезона. Также президиум определится со списком кандидатов в сборную России на следующий сезон".

На Олимпиаде-2018 российские саночники, выступавшие без лидера женской команды Татьяны Ивановой, не сумели завоевать ни одной награды. В конце января на чемпионате Европы в латвийской Сигулде сборная России заняла первое место в медальном зачете. В активе россиян - три золотых и одна бронзовая награды. В личных дисциплинах золото выиграли Иванова и Семен Павличенко, бронзу завоевал Роман Репилов. Россиянам (Ивановой, Павличенко, Александру Денисьеву/Владиславу Антонову) не было равных и в командной гонке. Второе место тогда заняла команда Германии (1-3-1), третьими стали представители Латвии (0-1-1).