Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Руденко продлил контракт со "Спартаком"

Спорт
20 марта, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Новое соглашение 19-летнего футболиста с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 марта. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Руденко продлил контракт с командой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

Новое соглашение 19-летнего футболиста с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Руденко является воспитанником академии "Спартак" имени Федора Черенкова. Нападающий выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за "Спартак-2". В текущем сезоне ФНЛ игрок провел 17 матчей, в которых отметился двумя голами, а также забил семь мячей в семи матчах Юношеской лиги УЕФА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
5
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
6
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов