Футболист Руденко продлил контракт со "Спартаком"

ТАСС, 20 марта. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Руденко продлил контракт с командой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

Новое соглашение 19-летнего футболиста с клубом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Руденко является воспитанником академии "Спартак" имени Федора Черенкова. Нападающий выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за "Спартак-2". В текущем сезоне ФНЛ игрок провел 17 матчей, в которых отметился двумя голами, а также забил семь мячей в семи матчах Юношеской лиги УЕФА.