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Российский шахматист Яковенко победил Вагнера в четвертом туре чемпионата Европы

Спорт
20 марта, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена

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ТАСС, 20 марта. Россиянин Дмитрий Яковенко белыми фигурами одержал победу над немецким гроссмейстером Деннисом Вагнером в партии четвертого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в грузинском Батуми. Общий призовой фонд турнира - €100 тысяч.

Действующий победитель соревнований россиянин Максим Матлаков сыграл вничью с Огулканом Канмазалпом из Турции. Другой россиянин Даниил Дубов сыграл вничью с датчанином Мадсем Андерсеном.

В турнирной таблице лидирует армянин Роберт Оганесян (4 балла), вторым идет Юре Шкоберне из Словении, третьим - хорват Марин Босиочич (оба - по 3,5).

Всего в турнире принимают участие 302 спортсмена. При одинаковом количестве очков учитываются дополнительные показатели - личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, количество партий черными фигурами и общее число побед. По итогам чемпионата Европы 23 лучших шахматиста получат право выступать в Кубке мира в следующем сезоне.

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